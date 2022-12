Harry, digne héritier de Diana ?

Le prince Harry dans le trailer de son documentaire "“The Me You Can’t See”

Le sujet du jour. "Personne ne connait la vérité. Nous, nous la connaissons", a révélé le Prince Hary dans la bande-annonce de la série documentaire Harry & Meghan. Si le couple terrible s'apprête à provoquer un "royal buzz", les lignes de cette production Netflix rejoignent celles de la regrettée princesse de Galles.

Au cœur cette série documentaire explosive, le prince Harry se livre sur son enfance passée sous les feux des projecteurs, sans oublier les débuts de son histoire d'amour avec Meghan Markle. Une vie soumise à l'opinion publique, bien similaire à la princesse des cœurs, dont l'ombre ne cesse de planer dans cette nouvelle production Netflix.

Souvent qualifiée de "misfit", d’inadaptée dans cette famille royale, Diana est pourtant restée l'une des personnalités les plus inspirantes des trente dernières années. Malgré les traques incessantes des paparazzi, Lady Diana a su maîtriser sa communication jusqu'à pouvoir parler de son expérience au sein de la famille de Windsor.

Pourquoi on en parle ? Le fils cadet de la princesse des cœurs mène-t-il le même combat contre la monarchie et ses travers ? Y a-t-il une forme d’héritage ?



