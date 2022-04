Guerre Ukraine-Russie : "Poutine est dérangé, conseillé par Macron", estime Jean Lassalle

Ce vendredi 1er avril, le candidat du parti Résistons! était interrogé sur les relations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui a lancé ses forces armées à la conquête de l'Ukraine il y a plus d'un mois. Jean Lassalle a estimé sur BFMTV que "Poutine est complétement dérangé, conseillé par Macron qui lui dit : 'Sort de ta solitude, sinon ta Russie s'effondrera et toi aussi' ". D'après Jean Lassalle, Emmanuel Macron "provoque" Vladimir Poutine. "Si vous voulez lui parler n’allez pas le provoquer !", a-t-il tonné.

De son côté, le président-candidat affirmait le 14 mars dernier qu'il voulait convaincre Vladimir Poutine de mettre fin au conflit, et que "ce n'est pas en l'insultant ou en le qualifiant (de dictateur, ndlr) que je serais le plus efficace".

Depuis le début de l'invasion, Emmanuel Macron multiplie les entretiens téléphoniques avec le chef d'État russe. Le 23 mars dernier, il demandait un nouveau cessez-le-feu à Vladimir Poutine, qui n'a pas abouti. "Il n'y a pour l'heure pas d'accord, mais le président [Macron] reste convaincu de la nécessité de poursuivre ses efforts", a indiqué l'Elysée.