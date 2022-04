Joe Biden pense que Poutine a écarté certains de ses conseillers

Selon le président américain, Vladmir Poutine aurait écarté sans ménagement certains de ses plus proches conseillers. Joe Biden a affirmé, jeudi 31 mars, avoir "des indications selon lesquelles (Vladimir Poutine) a limogé ou placé en résidence surveillée certains de ses conseillers", tout en reconnaissant ne pas avoir de "preuves irréfutables".

Il a par ailleurs estimé que Vladimir Poutine "semblait s'être isolé". Mais le président a tenu à préciser qu'il y avait "beaucoup de spéculation" autour de ces informations concernant le président russe, et a conseillé de ne "pas y apporter trop de crédit".

Le porte-parole du département d'Etat Ned Price a lui évoqué des "informations" publiques - et non des informations issues du renseignement - selon lesquelles "plusieurs responsables russes ont été placardisés, éloignés, mis à l'écart ou (...) mis en résidence surveillée". "Nous avons des raisons de penser que le président Poutine se sent induit en erreur. Si l'on regarde les dernières cinq ou six semaines, il a clairement fait plusieurs erreurs de calcul", a-t-il poursuivi.

Retrait de Tchernobyl

Selon un haut responsable du Pentagone, les forces russes ont entamé leur retrait de Tchernobyl et ont "abandonné" l'aéroport militaire de Gostomel, au nord-ouest de Kiev, mais "nous continuons à penser que c'est un repositionnement". "Nous n'avons absolument aucune indication que ces soldats rentrent chez eux, ou qu'ils sont écartés définitivement des combats", a ajouté ce responsable.