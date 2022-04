Interrogé par la revue Mission, à la question "qui est Jésus pour vous ?", Jean Lassalle a répondu qu'il le considérait comme son "petit frère". Le candidat a ajouté qu'il était "un peu couillon comme moi : la plupart du temps, il parle quand il devrait se taire, il sort à peu près de nulle part et, dans le fond, pour le commun des mortels, il ne va nulle part non plus".

La revue trimestrielle Mission a posé cette question aux candidats à l'élection présidentielle. Tous les candidats ont répondu à cette question à l'exception de Fabien Roussel, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud.

Yannick Jadot est certain que Jésus "serait écolo aujourd'hui". Jean-Luc Mélenchon a répondu que "si je voulais être taquin, je retiendrais dans Jésus la figure subversive." La candidate socialiste Anne Hidalgo qualifie Jésus comme "un héros un peu solitaire et visionnaire".

De son côté, Marine Le Pen estime que "sans l'enseignement du Christ, la France ne pourrait être laïque" et Éric Zemmour "établit une différence entre le spirituel et le temporel à la différence du judaïsme pour lequel la religion est avant tout un ordre social" et de l'islam qui "est un retour en arrière par rapport à la grande transgression chrétienne". Nicolas Dupont-Aignan considère Jésus comme étant "l'homme qui redonne de la dignité à chacun".

Le président-candidat Emmanuel Macron a raconté son baptême qu'il avait demandé au collège, après lequel il a eu "un véritable engagement pendant deux ou trois ans" mais a fini par s'"étioler pour différentes raisons". Quant à la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, elle est frappée par le "message d'amour" chez Jésus. "C'est un message qui peut paraître un peu fou. Donner sa vie pour ceux qu'on aime, ce n'est pas très raisonnable !"