Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky va rencontrer le pape à Rome

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé samedi à Rome pour une visite au cours de laquelle il rencontrera les plus hauts dirigeants italiens ainsi que le pape François. Le président ukrainien a indiqué sur Twitter qu'il rencontrerait la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni puis le pape François. "Aujourd'hui à Rome. Je rencontre le président de l'Italie Sergio Mattarella, le Premier ministre d'Italie Giorgia Meloni et le pape. Une visite importante pour se rapprocher de la victoire de l'Ukraine", a écrit Volodymyr Zelensky sur Twitter.



Le pape, âgé de 86 ans, qui a déjà accueilli Volodymyr Zelensky au Vatican en février 2020, a appelé à de très nombreuses reprises à la paix en Ukraine et prie pour ses victimes presque chaque semaine lors de son audience générale. Le mois dernier, il a rencontré le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, qui l'a invité en Ukraine et lui a demandé son aide pour le retour des enfants emmenés de force en Russie. Ce samedi, en recevant des ambassadeurs au Vatican, le pape a de nouveau rappelé "la guerre en Ukraine qui porte des souffrances et des morts indicibles".

Une visite sous haute surveillance

La visite du président ukrainien se déroulera sous haute sécurité, de nombreuses patrouilles de police circulant à Rome tandis que des motards des forces de l'ordre attendent garés à des angles de rues stratégiques. Des tireurs d'élite ont également été déployés sur les toits et une interdiction de survol de la ville, y compris pour des drones non autorisées, a été décrétée.

















L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info