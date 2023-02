Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky en visite à Paris ce mercredi soir

Après Londres, Volodymyr Zelensky à Paris ce mercredi soir. Attendu jeudi à Bruxelles pour un sommet de l'Union européenne, le président ukrainien fera étape à Paris, selon les informations de nos confrères de BFMTV.

À son arrivée dans la capitale britannique, Volodymyr Zelensky a dit remercier le Royaume-Uni, l'"un des premiers" pays à avoir aidé militairement et financièrement l'Ukraine contre l'invasion russe. Restée secrète jusqu'aux dernières heures, cette visite "témoigne du courage de son pays, de sa détermination et de son combat", avait insisté le Premier ministre britannique Rishi Sunak dans un communiqué.

Près d'un an après le début de l'invasion, l'Ukraine demande un renforcement et une accélération de l'aide militaire occidentale face aux succès récents de l'armée russe dans le Donbass, dans l'est ukrainien, et la crainte d'une offensive d'ampleur dans les semaines à venir.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr

