Guerre en Ukraine : une plateforme pour aider les Ukrainiens arrivés en France

Crédit : Emin Sansar / Anadolu Agency via AFP

En moins de deux semaines, plus de 20.000 personnes ont déjà consulté le site. Un vrai succès qui répond à une réelle demande. La page ukrainiansinfrance.com a un objectif bien précis : centraliser toutes les informations officielles et vérifiées qui peuvent être utiles aux réfugiés ukrainiens. Et ce, en anglais, en français, en ukrainien ou encore en russe. "Les sites du gouvernement n'était pas traduits au début, c'était donc compliqué pour les réfugiés de comprendre ce à quoi ils avaient droit", explique à RTL Dana qui est à l'origine du site Internet.

Dès le début du conflit, elle a souhaité être aux côtés des réfugiés ukrainiens et leur prêter main forte. Au centre d'accueil d'urgence en région parisienne, elle se rend vite compte que beaucoup ont de nombreuses questions sur tout un tas de démarches.

Des besoins sans doute à long terme

Comment faire une carte SIM ? Comment scolariser ses enfants ? Plutôt que de répondre sur des groupes Facebook qui se multiplient, elle a l'idée de tout regrouper sur un site web où, elle le répète, les informations sont "officielles et vérifiées".

Au fur et à mesure, en discutant avec les familles ukrainiennes qui arrivent en région parisienne, elle comprend que trouver un travail est une priorité. Alors, dans un second temps, elle souhaite réunir les offres d’employeurs pour que son site devienne une vraie plateforme d’échanges entre les réfugiés qui cherchent du travail et des entreprises en besoin de main d’œuvre. "Ce n'est que le début de la crise. La plateforme sera utile à très long-terme", estime la bénévole traductrice.

Dans les prochaines semaines, elle devrait se rapprocher de l'association France Terre d'Asile afin que son site gagne en visibilité et permettent à un maximum de réfugiés ukrainiens de trouver les informations utiles à leur installation en France.