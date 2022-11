Guerre en Ukraine : faudra-t-il évacuer Kiev en cas de blackout ?

En Ukraine, la ville de Kherson était totalement privée d'électricité dimanche 6 novembre. Les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir frappé des bâtiments stratégiques et à l'inverse, les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir fait sauter une grande partie des lignes à haute-tension dans la région. Ailleurs dans le reste du pays, les coupures d'électricité se multiplient et à l'approche de l'hiver, la situation devient de plus en plus inquiétante.

Actuellement, 40 % des infrastructures énergétiques du pays sont soit détruites soit endommagées. Dimanche 6 et samedi 5 novembre, le principal opérateur du pays a dû procéder à des coupures d'électricité d'urgence dans plusieurs régions. Celles déjà programmées ne suffisaient plus à maintenir le réseau en fonctionnement. À Kiev, les autorités se préparent au pire. Le directeur de la sécurité de la ville, dans une interview au New York Times, a déclaré qu'un millier d'abris chauffés sont en train d'être aménagés, notamment dans les stations de métro. La population pourra s'y réfugier en cas de coupure prolongée.

Mais surtout, il n'exclut pas un blackout total, plus du tout d'électricité dans l'ensemble de la ville. Les autorités seront prévenues une douzaine d'heures avant l'effondrement total du réseau. Les trois millions d'habitants seront alors invités à quitter la capitale, explique le directeur de la sécurité de la ville, ajoutant que pour l'instant, la situation est encore gérable.

