Guerre en Ukraine : un an après, comment les villes martyres d'Irpin et Boutcha se reconstruisent

Dans la nuit du 24 février 2022, une pluie de roquettes s'abattait sur plusieurs villes ukrainiennes et les chars russes progressaient à toute vitesse vers la capitale. Vladimir Poutine avait déclaré la guerre à l'Ukraine. Depuis un an, les forces de Kiev ont résisté et même repoussé les troupes de Moscou qui occupent aujourd'hui 16% du territoire, dans le Sud et l'Est du pays.

Parmi les villes occupées par les forces russes puis libérées, on trouve Irpin et Boutcha. Deux villes-martyres où les civils ont été massacrés. Un an plus tard, RTL est de retour sur place, aux côtés des habitants qui tentent de se reconstruire.

Tassia se prend en photo sur le pont détruit d’Irpin. Il y a un an, c’est par ici, sur des planches en bois que les habitants fuyaient l’armée russe. "C’est important de garder un souvenir de ces jours sombres. De ne pas oublier, de garder ça dans nos mémoires. Et ça nous rappelle aussi qu’on doit continuer à défendre notre pays."

Bientôt ce pont sera remplacé par un autre. Effacer les traces de l’occupation russe, c’est aussi ce qu’il se passe à Boutcha. Dans l’avenue principale, la scène est saisissante, des deux côtés, des ouvriers s’activent sur les toitures… une vingtaine de maisons en même temps. Gregory aide les ouvriers à décharger des planches et de tôle.



A Boutcha, Gregory a un nouveau toit et des nouvelles fenêtres Crédit : Emilie Baujard

"Il y avait des trous dans le toit à cause des impacts de tirs. Les fenêtres avaient toutes explosé. Là, maintenant, on sera mieux, on va avoir des fenêtres et un toit, on va pouvoir se chauffer." Et aussi tenter d’oublier les scènes d’horreur. Un traumatisme que Gregory dit garder comme une pierre au fond de son cœur.

