En une semaine, c'est la troisième attaque de ce type contre la capitale russe. Dans la nuit de samedi à dimanche, en effet, un drone s'est abattu dans la région de Moscou, deux autres sont tombés dans le quartier d'affaire de la ville. Des drones avaient déjà frappé deux bâtiments non résidentiels lundi 24 juillet. Vendredi 28 juillet, le maire de la ville avait déclaré qu'une autre attaque avait été repoussée.

L'attaque de cette nuit n'a causé que des dégâts matériels (idem en Crimée), endommageant des façades de bâtiments abritant des antennes des ministères des Finances, du développement économique et de l'industrie et du commerce. Pendant ce temps, Vladimir Poutine assume clairement de museler les voix dissidentes en Russie, notamment après les arrestations d'un réalisateur et d'un sociologue. Il a souligné que la "Russie était en conflit armé avec son voisin."

Pour lui, il faut "avoir une certaine attitude envers les personnes qui causent des dommages à l'intérieur du pays." Précisant que "les opposants au conflit étaient fusillés en Ukraine." Alors qu'en Russie, les opposants à la guerre sont amendés avant d'être emprisonnés en cas de récidive.

