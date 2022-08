Guerre en Ukraine : TotalEnergies a-t-il fourni du carburant pour des avions russes ?

L'entreprise TotalEnergies exploite un gisement d'hydrocarbures en Sibérie. Et selon le journal français Le Monde et une enquête de l'ONG britannique Global Witness, cet hydrocarbure, une fois transformé, servirait à ravitailler les avions de guerre russes engagés depuis six mois en Ukraine.

Et cette opération ne pouvait être ignorée par le groupe pétrolier, selon Global Witness. "On ne peut pas croire que TotalEnergies était totalement ignorant", assure Louis Wilson, conseiller auprès de l'ONG. "Total a le devoir de comprendre et à quoi servent ces hydrocarbures. L'ignorance n'est pas une excuse."

De son côté, TotalEnergies a démenti, mercredi 24 août dans un communiqué, produire du kérosène pour l'armée russe. Le groupe explique n'être qu'un actionnaire minoritaire de l'entreprise qui exploite le gisement. Il n'aurait aussi aucun droit de regard ou de blocage sur l'utilisation faite de cet hydrocarbure.

Selon les informations révélées par cette enquête, TotalEnergies posséderait à 49% par l'entreprise Terneftegaz qui exploite le champ gazier russe de Termokarstovoïe. Cette révélation pourrait mettre à mal la position de TotalEnergies, dernier grand groupe pétrolier occidental encore présent en Russie.

