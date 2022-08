Guerre en Ukraine : un touriste dévoile des positions russes avec ses photos de vacances

Pour lui, il s'agissait d'une simple photo de vacances, pour l'Ukraine, c'était bien plus. Un touriste russe a aidé, à son insu, à localiser un engin mis en place par l'armée de Vladimir Poutine en partageant sur internet une de ses photos de vacances prises sur une plage.

"Merci et continuez ce beau travail !", l'a remercié le ministère de la Défense ukrainien sur Twitter, lundi 22 août, selon les précisions du Huffington Post. Sur la photo, le touriste prend la pose en slip de bain sur une plage située en Crimée, une péninsule annexée par Moscou en 2014 et prisée par les touristes russes pour ses plages et ses montagnes. Seulement, quelques mètres derrière lui, en arrière-plan, se trouvait un système de défense aérienne russe.

"Peut-être sommes-nous trop durs avec les touristes russes... Parfois, ils peuvent être très utiles. Comme cet homme prenant des photos sur les positions de la défense aérienne russe près d’Eupatoria, en Crimée occupée", s'est amusé le ministère de la Défense ukrainien.

Une géolocalisation "facile à trouver"

La géolocalisation très précise à partir de la photo a été possible grâce au spécialiste Benjamin Pittet de l’Osint (Open Source Intelligence) qui utilise des données publiques pour faire du renseignement. Fin juillet, le spécialiste a repéré sur VKontakt – le Facebook russe — une première photo prise près du lac salé d’Eupatoria. Celle-ci dévoilait la présence d’engins russes près du village de Molochne.

Ensuite, grâce aux coordonnées publiques et à d'autres photos dénichées par Benjamin Pittet et Mark Krutov, journaliste, la position du système de défense aérienne russe S-400, a pu être affinée et géolocalisée près du lac salé. "Cette géolocalisation et ces photos ont été assez faciles à trouver/confirmer car ces systèmes AD [air défense] ne se cachent pas du tout et sont positionnés non loin de la plage", a ajouté le journaliste Mark Krutov sur Twitter.

Selon le journaliste, l'imprudence des ressortissants russes n'est pas inconnue du gouvernement de Poutine. Sur Telegram, le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozhaev, a appelé à "prendre moins de photos et ne pas télécharger de vidéos sur le fonctionnement de notre système air défense". "Si vous filmez ou prenez des photos, au moins ne faites pas référence à la zone", a-t-il demandé.

