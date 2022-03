Serait-ce le premier signe d'une contestation de l'armée russe, huit jours après le début de l'invasion en Ukraine ? Selon le Pentagone, plusieurs soldats russes auraient décidé de rendre les armes ou de saboter leurs propres véhicules.

C'est en tout cas, ce que rapporte le New York Times. Le journal cite un gradé de l'état-major américain. Selon lui, le renseignement américain aurait eu vent de plusieurs convois entiers qui auraient rendu les armes, confrontés à la fois à une résistance ukrainienne plus vive que prévu, ainsi qu'à un manque crucial de vivres et de carburants, à quoi s'ajoute un trop faible entraînement des troupes. Le Pentagone affirme que ce sont principalement des colonnes de blindés, en route vers Kiev.

La journaliste ukrainienne Anastasiia Lapatina a partagé sur Twitter une photo d'un soldat russe se faisant offrir un verre de thé par les Ukrainiens avant de pouvoir appeler sa mère. Elle explique également que cette désertion toucherait majoritairement les soldats jeunes.