Guerre en Ukraine : Ryanair dément vouloir faire du profit au détriment des réfugiés

Les prix des vols Ryanair au départ de la Pologne ont-t-ils vraiment augmenté ? C'est en tout cas ce qu'affirme l'ambassadrice d'Ukraine en Irlande, accusant ainsi la compagnie aérienne à bas prix de vouloir se faire de l'argent sur le dos des réfugiés.

Selon l'ambassadrice Larysa Gerasko, le prix des billets de la Pologne vers l'Irlande a augmenté ces derniers jours. Lors d'une commission sur les affaires de l'Union européenne du parlement irlandais, cette dernière a dénoncé une pratique "immorale", rapporte BFMTV. La chaîne précise qu'un courrier a été adressé à Ryanair, mais que celui-ci était dans un premier temps resté sans réponse.

Face à ces accusations, le patron de la compagnie low cost a finalement répondu. "Cette histoire selon laquelle nous sommes en train de faire grimper les tarifs en Pologne est complètement fausse", assure-t-il auprès de The Independant. "Nous avons des tarifs bas au départ de la Pologne disponibles aujourd’hui, demain et le lendemain. Mais si un vol se remplit, les derniers billets seront vendus aux tarifs les plus élevés. C’est ainsi que fonctionne notre entreprise", précise-t-il.

De nombreux députés et sénateurs irlandais ont eux aussi réagi à cette affaire. Gerry Horkan, membre de la Seanad Éireann, la chambre haute du parlement irlandais, exhorte par exemple la compagnie à vendre des billets à prix coûtant, voire gratuits, aux réfugiés. Une démarche à l'image des opérateurs ferroviaires, qui ont décidé de mettre en place des rapatriements gratuits entre l'Ukraine et la Pologne à bord de leurs trains.