Guerre en Ukraine : réveillon dans la tristesse à Kiev

Crédit : Handout / State Emergency Service of Ukraine / AFP

L'Ukraine a encore été touchée vendredi 30 décembre, par une salve de plus de 60 missiles russes. La France a réaffirmé son soutien au pays il y a deux jours à peine, avec le déplacement de son ministre des Armées Sébastien Lecornu. RTL est allé à la rencontre des Ukrainiens, à la veille de 2023.

La tristesse se fait sentir à Kiev en cette fin d'année, notamment dans les lieux de cultes. Dans l'une des églises du centre-ville de Kiev, les enterrements se font à la chaine. Chaque heure, un nouveau corbillard défile, et une nouvelle famille endeuillée vient à la rencontre d'un soldat tombé.

Julia, 25 ans, vient de perdre son petit ami dans la bataille de Bakhmut : "C'est mon conjoint. Il était médecin. Il a été envoyé au front pour les soins d'un régiment. Il n'en reviendra pas, bientôt il y aura sa photo sur le mur des disparus. C'est très difficile, je vais devoir vivre seul, et en plus je n'ai plus d’électricité chez moi."

Le mur des disparus se trouve à côté de l'église. Plusieurs centaines de mètres recouverts de photo, de visages parfois très jeunes. Des soldats tombés au front depuis février dernier. Comment aider les familles qui se retrouvent parfois sans revenu après la mort d'un proche ?

L'État ukrainien aide les associations pour les veuves, comme l'explique un responsable de l'église : "Ces soldats étaient sous contrat avec l'État, alors nous avons le devoir de les aider. Tout cela coûte évidemment beaucoup d'argent. Je crois qu'au bout de huit mois, le gouvernement ukrainien comprend qu'il ne faut pas seulement gérer les combats. Mais aussi les conséquences d'une guerre, et dans ce cas subvenir aux besoins des familles des soldats morts."

