Guerre en Ukraine : qu'est-ce que Patriot, l'armement livré par les États-Unis ?

Kiev dit préparer une contre-offensive d'ampleur. L'Ukraine a reçu les premiers systèmes américains de défense antiaérienne Patriot et des chars de combat légers français AMX-10 se trouvent déjà sur le champ de bataille, ont annoncé mercredi les autorités ukrainiennes. Washington s'était engagé mi-décembre, lors de la visite historique de Volodymyr Zelensky aux États-Unis, à fournir son système sophistiqué de défense antiaérienne Patriot, au moment où la Russie pilonnait les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

Cet armement va renforcer "de manière significative" la défense ukrainienne face aux attaques russes, s'était alors réjoui le président ukrainien, assurant que cet équipement serait uniquement utilisé de manière "défensive" et non pour frapper le territoire russe. Ce système de missile sol-air est capable de toucher une cible à 160 kilomètres de distance en moins de trois minutes. Les avions russes et les projectiles les plus modernes, même à très haute altitude, n'ont que très peu de chances d'y échapper.

Un matériel sophistiqué qui nécessite une formation. Fin mars, le général Pat Ryder, porte-parole du ministère américain de la Défense, confirmait que les militaires ukrainiens étaient prêts à les manipuler. "Sur le front des entraînements, depuis que la Russie a déclenché son invasion de l'Ukraine en 2022, notre détachement de militaires en Europe et en Afrique a entraîné plus de 7.000 soldats ukrainiens. Cette semaine, 65 soldats de la défense antiaérienne ukrainienne ont terminé leur formation au Patriot et sont désormais de retour en Europe", a-t-il déclaré.

En réponse, sur Twitter, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksi Reznikov, se réjouit : "notre beau ciel ukrainien devient plus sûr".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info