Vladimir Poutine prévoit-il une invasion rapide de l'Ukraine ? En tout cas, les conditions météorologiques locales pourraient expliquer en partie la date, comme la stratégie choisie par Moscou, pour envahir son voisin. Plus clairement, en Ukraine (comme en Russie ou au Bélarus) l'arrivée du printemps coïncide avec ce que les russophones appellent la "raspoutitsa", c'est-à-dire la "saison des mauvaises routes". Une période de l'année pendant laquelle le dégel transforme la terre ferme en champs de boue, rendant les axes de communications difficilement praticables pour les véhicules militaires ou les troupes au sol.

Cette théorie, des plus sérieuse, est avancée par les experts militaires américains du CSIS (Center for Strategy and International Studies). "Le temps favorise les Ukrainiens", expliquent-ils dans un brief publié quelques jours avant l'invasion russe. "Plus longtemps leurs forces peuvent tenir et infliger des pertes aux forces russes, plus elles ont de chances de saper le moral des Russes (...) et amener le Kremlin à reconsidérer une guerre prolongée", estiment-ils.

Une hypothèse qui expliquerait en partie l'empressement de Vladimir Poutine à s'emparer du pays. Vendredi 25 février, au deuxième jour seulement de l'offensive russe, le maître du Kremlin appelait ainsi les militaires ukrainiens à "prendre le pouvoir" à Kiev en renversant le président Volodymyr Zelensky et son entourage. Maintenant l'opération lancée, Moscou ne disposerait, selon les conditions saisonnières, plus que d'une fenêtre de tir limitée pour atteindre son objectif de neutralisation et de "démilitarisation" du pays.

Des débâcles historiques

La "raspoutitsa" est en tout cas loin d'être sous-estimée par l'État-major russe, tant l'histoire militaire regorge d'exemple de débâcles historiques dues au dégel : que ce soit lors de la campagne de Napoléon en Russie en 1812, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la boue freina la terrible progression de la "Blitzkrieg" allemande. Les prochaines semaines qui nous séparent du printemps s'annoncent donc d'ores et déjà capitales pour les opérations russes en Ukraine.