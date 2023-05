Guerre en Ukraine : l'Union européenne va limiter le commerce des diamants russes

À l'étranger, Volodymyr Zelensky est attendu en personne au sommet du G7 qui se tient jusqu'au dimanche 21 mai 2023 à Hiroshima au Japon. Le président ukrainien arrivera dans la soirée du 22 mai, dans cette ville devenue symbole mondial de la paix alors que les dirigeants du G7 ont d'ores et déjà annoncé de nouvelle sanctions pour enrayer "la machine de guerre russe".

Parmi ces sanctions, la limitation par l'Union européenne du commerce des diamants russes. C'est en Europe que se trouve la capitale mondiale du diamant, à Anvers en Belgique. Là-bas, les professionnels affirment que les pierres précieuses de Russie ne représentent aujourd'hui plus que 5 à 10% de leurs importations contre 25% avant la guerre en Ukraine. Un marché pesant plusieurs milliards d'euros par an que les diamantaires ne veulent pas perdre.

Alors que le Royaume-Uni a annoncé un embargo sur le diamant russe au G7, l'Europe, elle, mise plutôt sur le consommateur et la traçabilité des pierres précieuses pour réduire la part des diamants russes sur le marché. Mais tracer n'est pas un procédé sûr à 100%.

Les importations de diamants russes n'en prennent pas forcément le chemin le plus court pour arriver en Belgique. Des places comme Mumbai en Inde ou Dubaï servent en effet d'intermédiaires. Les diamants arrivent alors en Europe, mais étiquetés comme venant de ces pays et non pas de Russie.

Un procédé technologique permettant de connaître de quelle mine a été extrait un diamant est actuellement mis au point à Genève.

