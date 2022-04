Guerre en Ukraine : pourquoi l'armée russe se redéploie-t-elle dans l'est du pays ?

Guerre en Ukraine : pourquoi l'armée russe se redéploie-t-elle dans l'est du pays ?

Après les appels pour la paix, du président ukrainien, l'appel de son ministre des affaires étrangères à l'OTAN. Il réclame "des armes, des armes et des armes" pour que des "vies soient sauvées" dit-il.

Kiev appelait dès hier les habitants de l'Est du pays à "partir" le plus tôt possible. L'Ukraine craint une attaque massive des forces russes sur le Donbass. Un mouvement de repli, est largement observé, selon les informations de RTL. 60.000 soldats russes jusque-là déployés sur le front Nord sont en train d'être rapatriés dans la partie est du pays.

Objectif : conquérir le Donbass dans son intégralité. C'est-à-dire du Nord, de la frontière avec la Russie, au Sud, jusqu'à Marioupol. La reprise des combats, intenses et violents, est attendue dans une dizaine de jours. Le Donbass serait un objectif minimal. Car la Russie envisage de conquérir aussi les régions de Zaporijjia, entre le Donbass et le fleuve Dniepr, ainsi que les environs de Kherson afin d'avoir une maîtrise territoriale totale de la mer d'Azov, jusqu'à la Crimée.

Implantation à long terme

Moscou compterait s'installer là pour longtemps et russifier la société en déployant sa garde nationale. Le russe deviendrait la langue officielle dans l'administration et dans la culture. Mais la réalisation de tout ou partie de ces objectifs dépendra de l'état des troupes russes. Entre 5.000 et 7.000 soldats seraient déjà morts au combat.