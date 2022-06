Guerre en Ukraine : plusieurs cas de choléra confirmés à Marioupol

Une bombe non explosée devant un bâtiment détruit à Marioupol le 2 juin 2022

Au 108e jour de l'invasion russe en Ukraine, les combats continuent dans l'est du pays. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle menace qui inquiète les Ukrainiens : plusieurs cas de choléra ont été recensés à Marioupol, ce qui laisse craindre une possible épidémie.

Les violents combats ont détruit les systèmes d'approvisionnement en eau potable et les égouts ont été endommagés. Plusieurs témoignages font état de cadavres en décomposition et de détritus qui s'amoncellent sous les immeubles effondrés.

À l'heure actuelle, ce sont des cas isolés de choléra qui ont été recensés depuis mai. Mais Ihor Kuzin craint que le situation ne s'empire dans les prochains jours : "La situation à Marioupol est critique. Il y a des fosses communes, on manque d'eau potable et les conditions sanitaires sont déplorables. En plus, à l'approche de l'été, les températures sont en hausse. Tout cela fait que les risques d'épidémie augmentent", a déclaré le vice-ministre de la Santé.

Selon un conseiller du maire de la ville en exil, pour avoir accès à l'eau potable, les habitants font la queue pendant des heures et un jour sur deux. Devant ce risque d'épidémie, l'administration russe aurait mis la ville en quarantaine.

