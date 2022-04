Український дайджест - Огляд подій за 19 квітня

La bataille pour le Donbass semble avoir commencé. Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky en parle également. Depuis l'aube, les médias rapportent des explosions puissantes et incessantes sur toute la ligne est de front. Selon les séparatistes prorusses, l'assaut contre l'usine métallurgique a été lancé à Marioupol. Selon les médias ukrainiens, il y aurait actuellement environ un millier de civils là-bas. C'est depuis trois jours que Moscou refuse de fournir des couloirs d'évacuation pour la population civile.

Usine métallurgique de Marioupol. Le ministère russe de la Défense a lancé un ultimatum : Si tu veux sauver ta vie, tu dois rendre les armes avant midi.

Zelensky : « Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, à laquelle elles se préparaient depuis longtemps. L'offensive a commencé par un large front, long de plus de 480 km. Moscou rapporte : Au cours de la nuit dernière, l'armée russe a bombardé 1 260 cibles avec des roquettes et de l'artillerie. Ainsi, ils ont en vue des régions de Kharkiv, de Donetsk et de Louhansk dans l'est du pays. Les combats se poursuivent également à Marioupol, dans le sud.

L'Ukraine parle du début de la deuxième phase de la guerre.

L'ennemi essaie de poursuivre des hostilités dans la zone opérationnelle est afin d'établir le contrôle total sur le territoire des régions de Donetsk et de Louhansk, ainsi que de maintenir le corridor terrestre avec la Crimée temporairement occupée.

Dans son message vidéo, le président Zelensky a déclaré à propos de la résistance : « Peu importe le nombre de soldats russes qui seront amenés, nous nous battrons, nous nous défendrons, nous le ferons tous les jours. »

L'Ukraine déclare : Les troupes russes utilisent des armes brise-bunker contre les militaires restés à Marioupol. Les rebelles pro-russes affirment que presque tous les secteurs de la ville sont déjà sous leur contrôle. Les couloirs humanitaires sont absent depuis trois jours.

Le journaliste Christian Berger s'est entretenu avec les frères Klytchko. Ils ont notamment parlé de la nécessité de recevoir une aide armée dans les plus brefs délais. Ce n'est pas une arme, mais 12 ambulances et 8 camions de pompiers livrés à Kiev, une aide importante de l'Allemagne, que le maire Klytchko reçoit avec plaisir. Klytchko n'exclut pas l'utilisation d'armes nucléaires par la Russie. Après ce que nous avons vu à Boutcha, comme le monde entier l'a vu, c'est un génocide.

Les frères Klytchko parlent à nouveau de la nécessité de livrer des armes défensives lourdes d'Allemagne. Quant à une éventuelle escalade de la guerre, Vitali Klytchko déclare que nous ne nous défendons pas seulement nous-mêmes, notre famille, nos enfants. Nous vous défendons. Vitali Klytchko qualifie la situation relative à l'invitation du président Steinmeier d'une erreur diplomatique et exhorte le chancelier allemand Olaf Scholz à venir à Kiev.