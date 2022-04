Guerre en Ukraine : Kiev publie une vidéo d'un proche de Poutine arrêté, demandant à être échangé

Une nouveauté dans cette guerre Russie-Ukraine. Ce lundi 18 avril, les forces militaires ukrainiennes ont publié la vidéo d'un proche de Vladimir Poutine, Viktor Medvedtchouk, arrêté quelques jours plus tôt. Dans le court message diffusé, celui demande à être échangé contre les soldats et civils de la ville assiégée de Marioupol.

"Je veux m'adresser au président russe Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodymyr Zelensky avec la demande de m'échanger par la partie ukrainienne contre les défenseurs de Marioupol et ses habitants", dit le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedtchouk. Le député et homme d'affaires ukrainien est habillé de noir et assis à une table dans cette vidéo non datée.

Dans le même temps, côté russe, la télévision publique a partagé l'appel de deux prisonniers, affichés comme ressortissants britanniques. Ces derniers expliquent avoir été capturés lors de combat sur le sol ukrainien et exhortent le Premier ministre Boris Johnson à négocier. Ceux-ci demandent également à être échangé contre l'élu ukrainien, proche du Kremlin.

Medvedtchouk, un homme proche de Vladimir Poutine

Ces échanges de vidéos font écho à la proposition de Volodymyr Zelensky, formulée le 12 avril dernier. Le jour de l'arrestation de Viktor Medvedtchouk, il avait appellé Moscou à procéder à un échange avec l'ensemble des Ukrainiens retenus otages en Russie. Interrogé à ce sujet, le Kremlin avait esquivé la question en soulignant que l'homme d'affaires n'était "pas un citoyen russe" et dit ne pas savoir s'il souhaitait que Moscou se mêle de son cas.

Douzième fortune d'Ukraine en 2021 avec 620 millions de dollars selon le magazine Forbes, Medvedtchouk est connu pour ses liens avec le président russe Vladimir Poutine qui est, selon l'intéressé, le parrain de l'une de ses filles. Il est le fondateur du parti prorusse "Plateforme d'opposition-Pour la Vie", qui comptait une trentaine de députés au Parlement ukrainien avant d'être interdit en mars, après l'attaque russe.