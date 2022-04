Guerre en Ukraine : pourquoi tant de généraux russes meurent-ils dans le conflit ?

Moscou a encore enterré un général samedi à Saint-Pétersbourg, le sixième à mourir au combat en Ukraine. Un autre est également porté disparu. Normalement, ces hauts gradés sont plutôt protégés, se situant souvent loin du front, mais les difficultés logistiques les exposent beaucoup plus qu'avant.

Selon plusieurs experts, un quart des généraux russes serait mort au combat en Ukraine depuis le début de la guerre. Un chiffre que ne commente pas le Kremlin, mais qui vient s'ajouter aux nombreux problèmes rencontrés par l'armée russe. Des problèmes d'approvisionnement, de logistique, de communication ou encore de matériel mal entretenu.

Tous ces dysfonctionnements obligent justement de nombreux hauts gradés à aller sur le terrain pour passer leurs ordres et être sûrs qu'ils soient bien compris. Une position qui les rend vulnérables et que les Ukrainiens ont fait tourner à leur avantage. L'armée ukrainienne s'est ainsi appliquée ces dernières semaines à viser les lignes de commandement russe avec un certain succès. À voir maintenant comment le Kremlin pourra remplacer tous ces hommes. Des postes stratégiques qui peuvent être compliqués à remplacer rapidement.