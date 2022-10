Guerre en Ukraine : libéré, le village de Mikolaïvka reprend difficilement vie

La contre-offensive ukrainienne autour de Kherson se poursuit et dimanche 23 octobre, RTL a pu se rendre dans des villages libérés. Pour entrer dans cette zone il faut plusieurs autorisations militaires. Un soldat ukrainien est aussi avec nous dans la voiture. Les routes sont très abimées, on croise surtout des véhiculaires militaires. Parfois, sur le bord de la route, on aperçoit un char russe abandonné, là des caisses de munitions, plus loin un camion incendié. Seuls signes visibles de la retraite russe.

Puis on arrive dans le village de Mikolaïvka, sur les bords du fleuve Dniepr. Ici, les Russes sont partis sans combattre quand ils ont entendu les Ukrainiens arriver. Mais Irina, la commerçante du village, se souvient très bien du jour de l’arrivée des soldats russes, c’était au mois de mars. "J'habite une des premières maisons du village donc ils sont venus assez vite taper à ma porte. Ils m’ont demandé mes documents d’identité", explique-t-elle.

"Je leur ai donné, puis ils sont entrés et ils ont regardé dans toutes les penderies pour voir si on avait des uniformes militaires. Ils m’ont demandé si on avait des drapeaux ukrainiens dans la maison, des signes patriotiques, s’il y avait des soldats ukrainiens dans le village. J’ai répondu que les seuls soldats ici, c’était eux". Derrière ce trait d’humour se cache une situation beaucoup plus sombre.



Sept mois après, comment le village se reconstruit-il ?

Pendant sept mois, les russes ont imposé leurs lois, leur monnaie et ont terrorisé les habitants. Sveta, une mère de famille ne sortait que très rarement de chez elle. "C’était très dur. On prenait chaque jour l’un après l’autre. On ne savait pas ce qui allait se passer, ce qu’on allait devenir. Un jour je suis sortie de chez moi pour aller dans la forêt et couper du bois. Et alors j’ai vu les soldats sortir d’une maison à côté, ils étaient en train de voler les tapis. Ils volaient tout ce qu’ils pouvaient". Sveta raconte aussi les détentions arbitraires et certains hommes du village arrêtés par les Russes, et toujours pas revenus.

Sept mois après, le village reprend vie difficilement. Il y avait 800 habitants avant la guerre, la moitié est partie au début des combats et encore beaucoup d'autres ont fui à la libération du village il y a trois semaines. Ceux qui restent sont donc les plus pauvres ou ceux qui doivent s'occuper d'un parent âgé. Pour tenter de remettre un peu de vie, Irina a rouvert une petite épicerie dans le café du village.

"Ici, je vends des produits de base ; du café, des gâteaux, des bougies des allumettes car on n’a plus d’électricité. Beaucoup d’habitants ont dépensé toutes leurs économies pendant l’occupation car les Russes nous faisaient tout payer très cher, parfois 6 fois le prix!". Mais les gens hésitent à sortir de chez eux. Il y a 10 jours, un obus tiré depuis l'autre côté du fleuve, du côté russe a totalement détruit l'école du village. En face du bâtiment éventré, Irina préfère être optimiste : "on a peur, on n'a pas d'électricité mais on est libre !".

