Guerre en Ukraine : le conflit est-il devenu une vitrine pour les marchands d'armes ?

Le sujet du jour. Au quatrième mois de la guerre entre Kiev et Moscou, les alliés occidentaux de l'Ukraine continuent de fournir le pays en armement. Ce 23 mai, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux semblait montrer que les premiers canons Caeser, fabriqués en France, rentraient en action sur le territoire.

Pourquoi on en parle ? Que disent ces livraisons d'armes en Ukraine, de la puissance des pays ? Que vont retirer les marchands d'armes, de cette guerre ? Certaines entreprises tirent-elles profit du conflit ?

L'analyse. "C'est plus compliqué que ça. D'abord ce qui est envoyé en Ukraine, c'est souvent des systèmes qui ne sont plus produits, des systèmes assez anciens. Les pays de l'Est notamment et l'Allemagne ont envoyé beaucoup de systèmes qui sont assez vieux et qui ne sont plus produits. Donc, qui n'ont plus aucun intérêt pour leur industrie de défense. Ensuite, certains des systèmes, notamment les Caesar qui sont relativement bien connus aujourd'hui, ils ont été employés assez largement en Irak, et également, malheureusement par l'Arabie Saoudite au Yémen, avec les résultats que l'on sait. Je ne pense pas que ce qui va se passer en Ukraine sera spécialement bénéfique pour l'industrie française en tout cas", explique Léo Péria-Peigné, chercheur au centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales.

