Guerre en Ukraine : la contre-offensive ukrainienne progresse lentement

À Kostiantynivka, ville ukrainienne située à 10 km de l'artillerie, le ballet des secouristes et des soldats est ininterrompu, jeudi 15 juin. Un militaire ambulancier multiplie les allers-retours avec les zones de combat. Lorsqu'il est appelé, il doit se rendre le plus vite possible au lieu donné pour récupérer un blessé.

"Le plus dur, c'est de conduire à toute vitesse pour éviter d'être moi-même visé", a confié l'homme au micro de RTL. "Les soldats déposent leur collègue blessé sur l'asphalte et je le ramène en lieu sûr", a-t-il expliqué. Les parois blindées du camion sont trouées par des fragments d'obus.

L'ambulancier est particulièrement sollicité depuis quelques jours. "Malheureusement, la contre-offensive est synonyme de beaucoup de pertes" a-t-il indiqué. Afin de limiter ce type de sauvetage, les routes et les ponts sont bombardés par les forces russes.

Les Russes avaient anticipé la contre-offensive et la progression ukrainienne est très lente. De nombreux trous d'obus sont visibles sur la ligne de front. L'artillerie russe dispose d'énormément de munitions. Les combats violents n'épargnent pas les civils, qui sont des victimes collatérales.

Les Russes intensifient leurs tirs d'artillerie et visent plus loin que le front, notamment des zones résidentielles. "C'est un cauchemar, on avait déjà beaucoup de bombardements, mais là c'est le double", a témoigné une femme, dont le voisin est mort quatre jours plus tôt dans une frappe.

