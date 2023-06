RTL vous emmène ce jeudi 15 juin au plus près de la contre-offensive ukrainienne. Gautier Delhon-Bugard et Valentin Boissais, envoyés spéciaux de RTL sur la route du Donbass, sont à 45 kilomètres de la ligne de front. Ils ont été frappés par le contraste avec la capitale, Kiev, où règne un semblant de normalité - "la ville la plus sûre d'Ukraine, selon notre contact" - et où l'on n'a pas le sentiment d'un pays en guerre, et les localités à proximité de la ligne de front. Un tout autre décor. "Dès les 2 premières heures de route, la réalité nous rattrape. De nombreux véhicules militaires, des citernes de ravitaillement, des camions de transport de chars et leurs canons, les premiers checkpoints à Kharkhiv", résume Gautier Delhon-Bugard.

Sur cette route vers le Donbass, nos journalistes ont été impressionnés par leur passage dans la ville d’Izioum, une ville martyr "aux rues désertes", où l'on croise "un immense pont à terre", "des immeubles éventrés par des missiles russes" et "de nombreuses maisons en ruine". "Izioum est encore hantée par la cruauté des Russes et leurs atrocités", souligne Gautier Delhon-Bugard. Lors de la libération de la ville en septembre dernier, les forces ukrainiennes ont découvert des charniers dans la grande forêt en bordure de la ville avec pas moins de 450 civils torturés et exécutés.

Vu de France, on assiste à une véritable bataille de communication entre Ukrainiens et Russes. "En ce qui concerne le front nord, les Ukrainiens ont effectivement pris quelques villages autour de Bakhmout et plantent à nouveau le drapeau jaune et bleu du pays. Mais l'avancée est lente, très difficile. Il faut percer les épaisses lignes des forces russes : champs de mines, tranchées, fortifications, aviations. Les combats sont très intenses et les pertes importantes. Une bataille mètre par mètre. Les gains sont donc limités pour le moment. C'est à peu près le même constat sur le front sud. La contre-offensive prendra des semaines, voire des mois", résume le journaliste.

