Un drapeau ukrainien dans TousAntiCovid pour marquer le soutien de la France

Comme l'ont remarqué de nombreux internautes ce vendredi 25 février, le drapeau ukrainien s'affiche désormais dans l'application TousAntiCovid sous la forme d'un emoji. Contacté par RTL, le secrétariat d'État au Numérique confirme qu'il s'agit bien d'une opération de soutien au pays attaqué par la Russie validée par le gouvernement, "comme le drapeau derrière le Président" lors de son allocution à l'Élysée, jeudi. Le drapeau sera affiché jusqu'à jeudi soir dans l'application.

Dans le contexte actuel de la cyberguerre qui se joue en parallèle au front militaire, l'apparition du symbole et la désactivation de la fonctionnalité de tracing Bluetooth provoquée par la dernière mise à jour ont fait craindre un possible piratage de l'application gouvernementale. Une hypothèse d'autant plus problématique que cette dernière a agrégé au fil des mois de multiples fonctionnalités qui ont élargi l'éventail des données sensibles qu'elle contient.

"Il n’y a eu aucun piratage de l’application TousAntiCovid qui fonctionne et que vous pouvez continuer à utiliser normalement", assure le secrétariat d'Etat au Numérique. Par ailleurs, les passes vaccinaux n'ont pas été désactivés contrairement à ce qu'ont affirmé certains élus LR sur Twitter.