Guerre en Ukraine : "Je suis déjà prêt à repartir combattre", assure un militaire ukrainien

Un soldat ukrainien à Stanytsia Louganska dans l'Est de l'Ukraine, le 17 février 2022

La Russie annonce désormais vouloir prendre le contrôle de tout le sud du territoire national ukrainien et du Donbass. Une région où les combats font toujours rage entre Russes et Ukrainiens pour prendre - ou garder - le contrôle du terrain. Et ce, alors que l'offensive de Moscou sur ces régions a été lancée le 18 avril dernier.

Les forces ukrainiennes sont aujourd'hui armées jusqu'aux dents, après cinquante jours de guerre. C'est le cas par exemple d'une base militaire située dans une petite ville de l'est du pays, à quelques dizaines de kilomètres des frontières du Donbass. Ici, missiles, lances-roquettes et obus sont empilés les uns sur les autres.

De l'autre côté, des femmes préparent à manger pour ces soldats qui reviennent tout juste du front. Une organisation qui est similaire dans plusieurs régions de l'Ukraine, où toute la population prend part à l'effort de guerre.

L'un de ces militaires, Andrey, explique qu'il se bat surtout pour ses petits-enfants, "pour qu'ils n'aient pas un jour à voir toutes les horreurs de la guerre", "les scènes horribles" auxquelles il vient d'assister plus près du front. Le soldat ukrainien va rester dans cette base durant plusieurs jours, mais il ne sait pas encore combien de temps. En effet, l'État-major peut le rappeler du jour au lendemain pour retourner combattre face aux soldats russes. "Ce n'est pas un problème, je suis déjà prêt à repartir", assure-t-il.