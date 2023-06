Alors que la contre-offensive ukrainienne continue, RTL se trouve au cœur du conflit, à Lyman dans le Donbass. C'est là qu'Andryie, un chirurgien ukrainien de 29 ans, a sauvé de la mort un soldat russe. "Je suis basé sur un point de stabilisation. Ma tâche est de sauver la vie de ceux qui reviennent en sang de la ligne de front, arrêter les hémorragies. Je suis médecin, je dois donc sauver tout le monde", résume Andryie.

"Ce jour-là, un Russe m'a été apporté", poursuit le chirurgien. "Mon chef m'a dit : 'Tu dois sauver ce gars, il sera utile'. Il a été trouvé dans une tranchée, allongé depuis trois jours, ses mains et ses jambes étaient broyées. Les Russes l'ont abandonné, ils ont récupéré ses munitions et son casque et l'ont laissé là mourir".

"J'ai dû déployer beaucoup de ressources pour le sauver. Ses membres étaient en putréfaction, j'ai nettoyé ses plaies. C'était un sentiment étrange, car j'ai sauvé sa vie tout en les détestant, c'est un ennemi", décrit Andryie. "Lorsqu'il allait mieux, il m'a expliqué qu'il s'appelait Alexander, qu'il était en prison depuis cinq ans en Russie. L'an dernier, ils lui ont proposé de sortir s'il acceptait d'aller au front. Ils lui ont promis de la nourriture, l'air libre, alors il a accepté. Aujourd'hui, ce soldat russe est détenu par notre pays. Il servira de monnaie d'échange dans un futur échange de prisonniers".

