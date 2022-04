Український дайджест - Огляд подій за 28 квітня

On peut affirmer que cette guerre est menée contre la population civile. Les roquettes russes frappent encore et encore les bâtiments résidentiels ukrainiens. À Kharkiv, au moins trois personnes ont été tuées lors des derniers bombardements, dont un garçon de 14 ans.

À Kherson, occupée par les Russes, les habitants de la ville ont protesté hier contre les occupants en faveur de l'Ukraine. L'atmosphère est extrêmement tendue et dangereuse, car les soldats russes utilisent des gaz lacrymogènes et tirent directement sur la foule. De nombreuses personnes ont été blessées. Zelensky : « Nous sommes reconnaissants à toutes et à tous ceux qui n'abandonnent pas, qui protestent, qui ignorent les occupants. »

Pendant ce temps, de violents combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe essaie apparemment d'encercler dans la poche des dizaines de milliers de soldats ukrainiens et de les couper ainsi de tout ravitaillement.

Le Secrétaire général de l'ONU est maintenant attendu à Kiev après avoir rencontré Poutine. À Kiev, il rencontrera le Président Zelensky et le ministre des Affaires étrangères Kouleba. Le principal sujet de conversation devrait être la situation à Marioupol.

La réaction de la Russie à la fourniture d'armes par l'Allemagne à l'Ukraine n'a pas fait attendre. Le porte-parole du bureau du Président, Pieskov, a déclaré que la fourniture d'armes lourdes menaçait la sécurité de l'ensemble de l'Europe. Mais cela n'a en rien affecté la décision du Bundestag et, ce matin, la demande de fournitures était soutenue à la majorité des voix. Lars Klingbeil (SPD) : « "Il est juste et important que, depuis le parlement, un signal clair soit envoyé à Poutine et au peuple ukrainien pour leur montrer que le Bundestag allemand est du bon côté de l'histoire. » Le leader du groupe parlementaire de gauche Bartsch considère les livraisons d'armes à l'Ukraine comme dangereuses, mettant même en garde contre une guerre nucléaire qu'il faut empêcher à tout prix. Ampel et Union arrivent à une autre conclusion. Ils font notamment pression pour que, à coté d’autres armements, les chars antiaériens Gepard soient livrés à l'Ukraine à partir des stocks d'armes. Un autre échange interne entre les pays de l'OTAN est prévu à cet effet.

La famille dont il sera question plus tard a été témoin des attaques russes contre Boutcha. Ces personnes ont enfin atteint le camp de réfugiés de Lviv. D'où ils iront plus loin, jusqu'en Italie. Cependant, pas toute la famille, le père doit rester, il est dans l'armée, il n'a qu'un jour pour dire au revoir à sa famille. Reste à savoir s'ils se rencontreront à nouveau. La mère du garçon Makar raconte qu'ils sont restés au sous-sol pendant des semaines, c'était très effrayant. Mais le plus important est que Makar va bien. Le garçon est né avec une déformation de la lèvre et du palais. La bonne nouvelle de la Croix-Rouge italienne concernant la possibilité d'aller en Italie bouleverse le cœur d'Alina. Les voici, les trois personnes les plus chères l'une à l'autre, qui se disent maintenant au revoir. La Croix-Rouge emmènera 80 patients en Italie dans des établissements où ils pourront recevoir les soins nécessaires. Le médecin recommande à Makar d'effectuer bientôt la troisième opération très importante.