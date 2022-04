Qualifiés de "crimes de guerre" par une grande partie de la communauté internationale, et de "génocide" par Volodymyr Zelensky, les événements de la ville de Boutcha choquent le monde.

Cette ville, proche de la capitale Kiev, à peine reprise par les forces ukrainiennes, des dizaines de civils auraient été abattus par l'armée russe. Le président ukrainien affirme également que "des femmes ont été violées et des enfants tués." Aujourd'hui, des ONG telles que Human Right Watch enquêtent pour évaluer l'ampleur de ces crimes de guerre et récolter des preuves de ce qu'il s'est passé à Boutcha.

Parmi ces crimes de guerre figurent des viols de guerre. Cette pratique est utilisée comme une arme dans tous les conflits. L'ONG We are not weapons of war explique que "les violences sexuelles dans les conflits sont une stratégie militaire ou politique à part entière".

La Cour Pénale internationale qualifie les crimes sexuels commis en temps de guerre de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et même de génocides lorsqu'ils sont commis "avec l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national ethnique, racial ou religieux."

Pourquoi le viol est-il utilisé comme arme de guerre ?

Dans le cas de la ville de Boutcha, les viols de guerre ne peuvent pas être qualifiés de génocides, puisque le but n'était pas détruit un groupe ethnique, racial ou religieux. Mais dans ce cas, pourquoi utiliser le viol comme arme de guerre, de surcroît au moment où les troupes russes quittaient la ville ?

Selon l'ONG We are not weapons of war, "le viol de guerre constitue le crime parfait." En effet, ces actes déstabilisent toute la communauté dans laquelle ils ont été perpétrés. Ils peuvent conduire à "l'exclusion et au rejet des victimes, la paupérisation, la stigmatisation des enfants nés des viols, l'escalade de la violence, la fragilisation de l'économie du pays concerné" …

Ces viols sont également une arme de dernier recours. Dans le cas de Boutcha, voyant les troupes ukrainiennes arriver, les soldats russes ont utilisé la dernière arme qu'ils pouvaient, laissant dernière eux une trace indélébile dans les esprits des victimes et de leur communauté.