Guerre en Ukraine : ce qu'il faut savoir sur le sommet organisé par Macron à Versailles

C'est une réunion prévue de longue date. Mais compte tenu du contexte, tout a été bouleversé. Emmanuel Macron réunit ces jeudi 10 et vendredi 11 mars les chefs d’État et de gouvernement de l'Union européenne à Versailles pour un sommet, qui devait porter initialement "sur le modèle européen de croissance et d'investissement pour 2030", à la suite du vaste plan de relance engagé par l'UE en pleine crise de la Covid-19.

Mais en raison de la guerre en Ukraine, le sommet "se tiendra dans un contexte particulièrement lourd et tragique", souligne Mark Rutte. Pour le Premier ministre néerlandais, "le principal message" du sommet "doit être celui d'une UE unie faisant front à l'agression, brutale et sans merci", de la Russie, mais aussi "réalisant qu'une page a été tournée dans notre histoire et que nous devons travailler plus étroitement dans l'Otan et dans l'UE pour protéger nos pays".

De ce sommet, deux enjeux principaux se dégagent : le premier concerne la dépendance au gaz russe, alors que mardi 8 mars, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé leurs intentions de ne plus en acheter. Dans une note consultée par l'AFP, les États européens devraient s'engager à "sortir de leur dépendance aux importations de gaz, pétrole et charbon russes". Selon l'exécutif européen, l'UE pourrait se passer complètement de gaz russe "bien avant 2030". Le second est naturellement la situation concrète en Ukraine.

La question d'une armée européenne devrait également être mise sur la place. Un sujet cher à Emmanuel Macron.

Versailles sera sous haute-surveillance

En raison de l'événement, plusieurs lieux de la ville de Versailles seront fermés au public, à commencer par le château qui accueille l'événement. La gare de Versailles sera également fermée de jeudi 10h au vendredi soir et plusieurs rues de la ville seront interdites au riverain.