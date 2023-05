Guerre en Ukraine : Bakhmout "continuera à tenir" face aux forces russes

Depuis maintenant dix mois, Moscou tente de conquérir Bakhmout, ville à l'est du pays. Mais sur le front les forces russes perdent du terrain.

Il y a quelques jours Bakhmout était donnée comme perdue pour les Ukrainiens. Depuis le début de la semaine, les Russes reculent. Les forces de Kiev, aidées par des renforts récemment arrivés les forcent à abandonner certaines positions et les empêchent de prendre le contrôle de la ville.

Malgré une situation difficile le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandr Syrsky venu sur place a confirmé que les Ukrainiens n'abandonnaient pas Bakhmout.

"Nous continuerons, en dépit de toutes les prévisions et conseils, à tenir Bakhmout, à détruire Wagner et d'autres unités parmi les plus aptes au combat de l'armée russe, a-t-il déclaré. Ensemble avec les commandants, nous avons pris un certain nombre de décisions nécessaires visant à assurer une défense efficace et à infliger le maximum de pertes à l'ennemi".

Combien de temps les Ukrainiens pourront-ils tenir ? À moins d'une semaine des célébrations du 9 mai à Moscou il y a fort à parier qu'ils vont tout faire pour priver Vladimir Poutine d'une victoire à Bakhmout.

