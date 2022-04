Український дайджест - Огляд подій за 22 квітня

On ignore ce qui se passe réellement à Marioupol. Moscou revendique le contrôle total de la ville portuaire. Le président Zelensky affirme que les défenseurs ukrainiens continuent de résister. L'imagerie satellite montre des sites de fosses communes. Quelque 9 000 civils y seraient enterrés. Pour les autorités ukrainiennes, il s'agit d'une preuve supplémentaire et convaincante que l'armée russe commet un génocide. Le maire de Marioupol exhorte les habitants à quitter la ville dès que possible. La partie russe empêche la création de couloirs d'évacuation.

Le ministre russe de la Défense, Choïgou, rapporte à Poutine que l'armée russe contrôlerait totalement Marioupol. Poutine ordonne l'annulation de la prise d'assaut de l'aciérie prévue précédemment. « Fermez ce site industriel pour que personne ne puisse s'y échapper. » Voici ce qu'en dit le président Zelensky : « Les envahisseurs devront quitter notre terre, y compris Marioupol, une ville qui continue de résister à la Russie malgré tout ce que disent les occupants à ce sujet.»

La propagande russe, en revanche, brosse traditionnellement un tableau complètement différent. Par exemple, une vidéo dans laquelle le secrétaire général du parti de Poutine « Iedinaïa Rossiia » visite une classe dans l'une des écoles de Marioupol et promet la paix aux enfants. Les occupants veulent que la langue russe soit au premier plan du programme scolaire.

Le gouvernement fédéral veut soutenir financièrement l'Ukraine et prévoit à cette fin 37 millions d'euros pour la reconstruction. Les fonds sont censés être utilisés pour compenser les dommages causés par la guerre. Selon le Pentagone, les États-Unis préparent une aide militaire pour l'Ukraine sous forme de nouveaux drones spécialement conçus pour les besoins de l'armée ukrainienne.

Une fois de plus, des demandes sont formulées concernant la nécessité de fournir des armes lourdes à l'Ukraine. Selon M. Scholz, l'Allemagne est du côté de l'Ukraine, mais la position de l'Allemagne sur les livraisons d'armes fait l'objet de critiques virulentes de tous les côtés. Le chancelier Scholz remet en question le fait même des livraisons directes d'armes lourdes. Et même les voix de l'opposition appellent le chancelier à revoir sa position. Cependant, l'Allemagne n'est pas la seule à adopter une position similaire. Sur les 30 pays de l'OTAN, seule la République tchèque a effectivement fourni des chars dans la zone de combat en Ukraine.

Selon le président Zelensky, des centaines de milliards d'euros seront nécessaires pour reconstruire l'Ukraine. Compte tenu de ce montant, le président du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) Klingbeil estime que la responsabilité ne repose pas uniquement sur l'Allemagne. Espérons que la guerre se terminera bientôt, et qu'il y aura alors une tâche commune pour reconstruire l'Ukraine. Ce sera un défi pour l'ensemble de l'Union européenne. L'Allemagne doit jouer un rôle de premier plan à cet égard. L'argent de tous ceux qui ont soutenu le régime de Poutine, qui ont gagné de l'argent grâce à ce régime, l'argent des oligarques - tous ces fonds gelés doivent être utilisés pour reconstruire l'Ukraine. Mais d'abord, la guerre d'agression et sanglante doit prendre fin.

Quelques nouvelles du monde :

Les militants sont descendus dans les rues de Berlin pour protester contre de nombreux viols commis pendant la guerre en Ukraine et pour arrêter d'importer du gaz russe.



Des dizaines de personnes ont été blessées lors de nombreux affrontements qui ont repris entre les Palestiniens et les Forces de sécurité israéliennes sur le Mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem.



Les convocations de la commission d'enquête relative aux célébrations illégales du Premier ministre britannique Johnson pendant la période de confinement se poursuivent. Le but de ces convocations est de savoir si Johnson a menti devant le Parlement.



Le président sud-coréen Moon s'est soudainement adressé au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Dans sa lettre d'adieu, Moon a appelé Kim à engager un dialogue avec le nouveau gouvernement. La réponse a éventuellement été reçue.