Український дайджест - Огляд подій за 21 квітня

Au 57e jour de la guerre, il s'agit toujours d'obtenir des armes lourdes pour l'Ukraine. Les attaques à l'est continuent sans relâche. La Russie rapporte avoir pris le contrôle de Mariupol. Cependant, les 2 500 défenseurs ukrainiens qui se trouvent encore sur le territoire de l'aciérie continuent de résister.

L'armée russe a arrêté l'assaut de l'usine et l'a complètement bouclée. Poutine exhorte les militaires ukrainiens à déposer les armes. Le ministre de la Défense russe, Chouigou, a déclaré à Poutine que la ville était sous le contrôle total des Russes. Selon Poutine, il n'y aura pas de prise d'assaut car ce n'est pas opportun. Le chef du Kremlin qualifie cette opération comme opération de la libération de Marioupol et comme grand succès de l'armée russe.

Dans le même temps, les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu mondial se poursuivent. À cette fin, le Secrétaire général de l'ONU souhaite se rendre à Kiev et à Moscou et souhaite que les deux présidents se rencontrent.

Entre-temps, le Kremlin a publiquement testé un nouveau petit missile balistique de classe Satan 2 qui pourrait être équipé d'une ogive nucléaire. Il peut atteindre des cibles dans le monde entier. Les États-Unis réagissent calmement à ce roulement de biceps.

Il y a des craintes qu'il ne soit trop tard pour reprendre Marioupol, bien que l'armée ukrainienne résiste toujours et signale l'élimination de Russes. L'Ukraine informe que mercredi, au plus fort des combats, quatre bus de civils ont néanmoins été évacués de Marioupol.

L'Ukraine continue d'exhorter l'Occident à lui fournir des armes lourdes. Mais la question, pour certains pays, nécessite une approche mesurée. L'Allemagne a notamment indiqué qu'il ne restait plus rien dans les entrepôts de la Bundeswehr qui puisse être rapidement livré à l'Ukraine. La ministre de la Défense allemande bloque les livraisons d’armes, affirmant qu'elles seront nécessaires ailleurs. « La Bundeswehr ne peut pas renoncer aux armes si elle veut continuer à garantir la défense nationale et à remplir les obligations de l'OTAN. » Néanmoins, pour aider l'Ukraine, Berlin a convenu d'un échange avec l'OTAN. Les pays d'Europe de l'Est doivent livrer à l'Ukraine des équipements de l'ancienne Union soviétique, tandis que Berlin leur livrera des équipements modernes.

- Les entrepôts de la Bundeswehr doivent également être soigneusement inspectés, déclare Lambsdorff, Vice-président du groupe FDP. « Les armes sont là sous une forme ou une autre, et nous pourrions les fournir à l'Ukraine. Et nous devons le faire. »

C'est exactement ce que semble penser l'Ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, M. Melnyk. Dans une interview accordée à RTL, il a souhaité que la chancellerie ait le plus de courage possible. « Je pense que nous pouvons trouver une voie commune avec le gouvernement et la chancellerie. »

Lors d'une récente visite dans les États baltes, la ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré que l'Allemagne avait commis des erreurs en matière d'approvisionnement énergétique en provenance de Russie. « Il est temps d'arrêter enfin d'importer des ressources énergétiques de Russie. »