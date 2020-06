Finistère : un séisme de magnitude 4,6 ressenti

publié le 28/06/2020 à 02:01

C’est le Réseau national de surveillance sismique qui le rapporte, ce samedi 27 juin à 12h59, un séisme d’une amplitude de 4,6 sur l’échelle de Richter a été enregistré en pleine mer au sud du Finistère et de la pointe de Penmarc’h par 10 km de profondeur.

Les effets de la secousse ont été légèrement ressentis à terre par les habitants de Quimper, Douarnenez ou encore Brest qui ont entendu "un grondement faible et lointain" selon France Séisme. Les communes les plus proches comme Plogonnec, Plozévet ou Plonéour-Lanvern ont elles ressenti comme un "coup de tonnerre proche et fort". Aucun dégât matériel n’est cependant à déplorer même si des habitants ont dit s’être inquiétés au Bureau sismologique français.

C’est le quatrième tremblement de terre enregistré dans le Finistère depuis le début de l’année 2020 mais surtout le plus fort.