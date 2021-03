Grèce : des touristes "cobayes" vont tester des vacances sur l'île de Rhodes

publié le 29/03/2021 à 04:55

"Du tourisme en toute sécurité". Dans cet objectif, l'agence de voyages néerlandaise Sunweb a lancé une offre inédite : 187 places pour huit jours sur l'île grecque de Rhodes, en avril. 25.000 volontaires, âgés de 18 à 70 ans, ont proposé leur candidature, rapporte Ouest France le 28 mars, confirmant une information de la radio RTLNieuws.

Pour faire revenir ses touristes, la Grèce, qui déplore plus de 7.700 victimes du coronavirus, reste prudente et ne veut courir aucun risque. Les voyageurs "cobayes" se feront tester avant de partir, puis 72 heures avant leur retour et de nouveau à l'aéroport. Sur place, ils devront rester dans un complexe hôtelier qui leur sera attribué. Ils n'auront pas accès à la plage, les musées et les sites touristiques, mais pourront profiter du buffet et de la piscine.

Sunweb a fait savoir que son "plan Covid" a été validé par l'agence de santé publique néerlandaise. En cas d'infection, les touristes seront "exfiltrés vers un hôtel de confinement", a t-elle fait savoir. À noter que tous les frais sont pris en charge par l'agence. Enfin, ceux qui "reviendront indemnes aux Pays-Bas" devront s'isoler pendant dix jours de quarantaine.