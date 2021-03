publié le 17/03/2021 à 13:58

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen propose ce mercredi un "certificat vert", plus consensuel que le passeport vaccinal, pour pouvoir voyager librement en Europe. René-Marc Chikli, président du SETO, le syndicat des Entreprises du Tour Opérating était l'invité de RTL ce mercredi. Ce "certificat vert" est selon lui "parfait à la fois pour les pays d'accueil ou les pays émetteurs mais également pour les clients".

"Ce sera beaucoup plus pratique que de se promener avec des attestations dans tous les sens, en Français, en Anglais. C'est beaucoup plus visible et c'est fluide", ajoute-t-il. Cependant le président du SETO voudrait "au moins une coordination mondiale. Ou simplement le fait que l'acte de vaccination, qu'il soit fait dans un pays ou un autre, puisse être répertorié facilement sur un mode numérique".

Si on n'est pas vacciné mais qu'on présente un test PCR, on pourra donc voyager grâce à ce nouveau dispositif. "Ça change tout et c'est extrêmement positif pour nous et pour nos clients, mais il va falloir que tout ça se mette en route très vite. La réouverture des frontières est absolument nécessaire", dit-il. "Parmi toutes les mauvaises nouvelles c'est une bonne nouvelle, on va la prendre comme ça", conclut René-Marc Chikli