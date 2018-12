publié le 11/12/2018 à 13:59

C'est de la faute du stagiaire ! Lors d'une journée de formation sur le système de publicité de Google, un des stagiaires formés a fait une grosse boulette. En effet, celui-ci a validé par erreur, la publication d'une fausse annonce sur "un grand nombre" de sites internet. La gaffe pourrait coûter 10 millions de dollars au géant américain.



Un encadré jaune est donc resté affiché 45 minutes sur des sites en Australie et aux États-Unis avant que les équipes de Google se rendent compte de l'erreur et retirent la fausse publicité. L'entreprise a annoncé dans un communiqué relayé par BBC News, qu'elle "honorerait les paiements aux éditeurs, en conséquence de cette publication".

Si le montant du préjudice n'est pas encore connu, compte-tenu de l'importante durée de publication (45 minutes), celui-ci pourrait s'élever à 10 millions de dollars selon le Financial Times. On ne sait pas encore ce qui est advenu du stagiaire gaffeur, mais Google a d'ores et déjà annoncé la mise en place d'un système de contrôle plus strict, pour éviter ce genre d'incident.