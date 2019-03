Google et Amazon veulent leurs propres AirPods

publié le 08/12/2018 à 10:05

Les Airpods font des émules. Moquées par l'industrie pour leur design discutable après leur présentation, les oreillettes sans-fil d'Apple voient les alternatives fleurir chez la concurrence. Malgré leur prix élevé (179 euros) et leur autonomie limitée, les AirPods auraient séduit une quarantaine de millions d'utilisateurs pour leur qualité acoustique, leur simplicité d'utilisation et leur esthétique statutaire. Et d'autres constructeurs entendent bien surfer sur ce succès.



Avec l'abandon progressif de la prise Jack des dernières générations de smartphones, les écouteurs True Wireless, dépourvus de liaison avec le smartphone et entre les oreillettes gauche et droite, se sont imposés ces derniers mois comme une tendance du secteur.



Sony propose depuis plus d'un an des modèles dotés d'une technologie d'annulation du bruit ambiant. Samsung, Jabra, Bose ou Bang&Olufsen ont également dégainé des écouteurs efficaces et design, quand Divacore joue la carte des AntiPods pour un prix plus raisonnable.

De nouvelles vitrines pour Alexa et Android

Deux géants américains souhaiteraient désormais avoir leur part du gâteau. D'après les informations de Ming-Chi Kuo, analyste technologique réputé, Amazon et Google prépareraient leurs propres modèles d'écouteurs sans-fil. Des fournisseurs et des assembleurs seraient déjà sur le coup, rapporte le site 9to5Mac.

"Le succès des AirPods a suscité l'intérêt de Google et Amazon. Ces deux entreprises lanceront des modèles similaires en 2019. La production cumulée des deux marques devrait être comprise entre 10 et 20 millions d'exemplaires", avance l'analyste.



De tels écouteurs sans-fil permettraient à Amazon de mettre un peu plus en avant l'assistant vocal Alexa déjà au cœur de la gamme d'enceintes connectées Echo et intégrées à de nombreux logiciels. Google pourrait pour sa part continuer sa percée dans l'univers matériel et développer sa gamme d'accessoires Android associés aux smartphones Pixel.

Bientôt une mise à jour des AirPods

Lancés en 2016, les AirPods devraient avoir droit à une mise à jour dès l'année prochaine, selon Ming-Chi Kuo. Le modèle actuel serait doté d'une meilleure connectivité Bluetooth et accompagné paru un nouveau boîtier de chargement sans-fil avec d'une meilleure résistance thermique. La marque à la pomme prévoirait une refonte plus importante de ses écouteurs (avec un nouveau design et une technologie d'annulation de bruit ambiant) pour un horizon plus lointain.