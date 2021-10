Gabrielle Petito : son petit ami Brian Laundrie a-t-il enfin été repéré en Floride ?

Où est donc passé Brian Laundrie ? Cela fait maintenant plusieurs semaines que la police est sur la piste du petit ami de l'influenceuse Gabrielle Petito, retrouvée morte le 19 septembre dernier dans le Wyoming, après voir été étranglée. Activement recherché par les autorités, le jeune homme de 23 ans reste à jour introuvable.

Le couple avait quitté New York en juillet pour un voyage en van censé durer quatre mois et dont les étapes étaient régulièrement partagées sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos. Le 1er septembre, Brian Laundrie était rentré seul avec le van à North Port, en Floride, où le couple logeait. La famille de Gaby Petito avait signalé sa disparition le 11 septembre, mais le fiancé avait refusé de parler aux enquêteurs, avant de disparaître.

Depuis, celui qui n'est officiellement qu' "une personne digne d'intérêt" pour la police, et sans doute la dernière personne à avoir vu Gabrielle Petito vivante, fait l'objet d'une véritable chasse à l'homme, particulièrement suivie par les Américains.

Brian Laundrie repéré en Floride?

Dans cette traque de Brian Laundrie, qui a conduit les enquêteurs dans un parc marécageux infesté d'alligators ou dans des montagnes où il serait parti en randonnée, une caméra de surveillance l'a peut-être aperçu à Dunnellon, en Floride, à environ trois heures au nord North Port, le 9 octobre dernier. C'est en tout cas ce que prétend le propriétaire du dispositif de sécurité installé devant chez lui, qui a contacté le FBI, vidéo à l'appui.

Sur les images de mauvaise qualité, on peut voir un homme transportant un imposant sac à dos, et portant une casquette noire, se déplacer à vélo sur une route ensablée. Difficile de savoir s'il s'agit bien de Brian Laundrie, tant les signalements et les fausses pistes se sont multipliés dans cette affaire très médiatisée. Un randonneur correspondant à son signalement a ainsi été brièvement interpellé en Caroline du Nord début octobre.