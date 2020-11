publié le 03/11/2020 à 09:57

C'est officiel, les fusillades qui ont fait au moins quatre morts dans les rues de Vienne, dont un assaillant, ce lundi 2 novembre, portent la marque de l'État islamique.

L'un des assaillant, radicalisé, a été identifié. Il a été identifié et les enquêteurs sont rentrés dans son logement en forçant la porte avec des explosifs. Le ministre autrichien a précisé ce mardi matin disposer d'informations claires : "Il s'agit d'une personne radicalisée qui se sentait proche du groupe terroriste État islamique."

Cet individu était lourdement armé, il portait entre autres un fusil d'assaut, une ceinture explosive qui s'est avérée factice. La police dit avoir procédé à plusieurs arrestations lors des perquisitions cette nuit et ce matin. Le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, avait confirmé dans la nuit qu'il s'agissait bien d'une attaque terroriste. "Les assaillants étaient équipés d'armes automatiques", a-t-il dit et " ils semblaient s'être préparés de façon professionnelle".

C'est en effet ce que l'on peut voir sur les images des caméras de vidéosurveillance. On voit un assaillant vêtu d'une combinaison de couleur claire, il porte un fusil mitrailleur bandoulière, une arme de poing à la ceinture et un petit sac à l'épaule. Il arpente au pas de course les petites rues du centre-ville de Vienne et il semble calme, assez méthodique.

Il ralentit le pas par exemple lorsqu'il arrive à un croisement, pour ne pas se faire surprendre par les forces de l'ordre puis tire en rafale sur un passant qu'il croise au hasard avant de revenir sur ses pas, et de l'achever avec son arme de poing. Puis une terrasse de restaurant est sa cible. Cette déambulation mortifère se poursuit dans six lieux de la capitale. Heureusement, à quelques heures d'un reconfinement en Autriche, les rues étaient déjà en partie désertes.