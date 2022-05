Fusillade d'Uvalde : les premiers témoignages glaçants d'enfants survivants

Crédit : Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

À la veille de la visite du président Joe Biden, les premiers témoignages d'enfants ayant survécu à la tuerie d'Uvalde (Texas) émergeaient samedi 28 mai, décrivant l'horreur dans cette école texane où un tireur a tué 19 jeunes élèves et deux enseignantes.

À l'intérieur de l'établissement scolaire, les enfants étaient enfermés avec le tireur, Salvador Ramos, âgé d'à peine 18 ans. En entrant dans la salle, ce dernier avait fermé la porte et leur avait dit : "vous allez tous mourir", avant d'ouvrir le feu, a raconté un survivant, Samuel Salinas, 10 ans, à la chaîne ABC vendredi. "Je crois qu'il me visait", a témoigné l'enfant, mais une chaise se trouvant entre lui et le tireur a bloqué la balle. Dans la pièce au sol recouvert de sang, Samuel Salinas, pour ne pas être visé par les tirs, a essayé de "faire le mort".

Miah Cerrillo, 11 ans, a tenté d'échapper à l'attention de Salvador Ramos de la même façon. La fillette s'est couverte du sang d'un camarade, dont le cadavre se trouvait à côté d'elle, a-t-elle expliqué à CNN, dans un témoignage non filmé. Elle venait de voir l'adolescent abattre son institutrice, après lui avoir dit "bonne nuit".

Un autre élève, Daniel, a raconté au journal Washington Post que pendant que les victimes attendaient que la police vienne les sauver, personne ne criait. "J'étais effrayé et stressé, parce que les balles m'ont presque touché." Sa professeure, qui a été blessée pendant l'attaque mais a survécu, chuchotait aux élèves de "rester calmes" et de ne "pas bouger".

Des cauchemars évoqués

Une enfant, elle aussi touchée par une balle, avait doucement demandé à son enseignante d'appeler la police, disant qu'elle "saignait beaucoup", a relaté Daniel, qui ne peut plus dormir seul et fait des cauchemars.

Les enfants qui ont survécu "sont traumatisés, et ils devront vivre avec ça toute leur vie", a déclaré sa mère, Briana Ruiz. Samuel Salinas a lui aussi dit faire des cauchemars, dans lesquels il voit le tireur. L'idée de retourner à l'école, ou même de revoir ses petits camarades, reste effrayante. "Je n'ai pas hâte", a-t-il assuré, ajoutant vouloir "rester à la maison" et se "reposer".

La fusillade, qualifiée de "nouveau Sandy Hook" dans la presse américaine, en référence à l'effroyable massacre dans une école primaire du Connecticut en 2012, a réveillé les traumatismes de l'Amérique. Les visages des très jeunes victimes, âgées de 9 à 11 ans, diffusés en boucle à la télévision, et les témoignages de leurs proches effondrés ont ému le pays, relançant une vague d'appels à mieux réguler les armes à feu.

