Fusillade dans une école du Texas : ce que l'on sait du drame qui a causé la mort de 19 enfants

C'est un nouveau terrible drame qui a touché les États-Unis. Ce mardi 24 mai, une fusillade dans une école primaire d'Uvalde au Texas a causé, selon le dernier bilan provisoire des autorités locales, la mort de 21 personnes dont un enseignant et 19 enfants, essentiellement des élèves de CM1. Le suspect, âgé de 18 ans, a été identifié comme étant Salvador Ramos, un jeune citoyen américain et étudiant au lycée de cette petite ville située à l'ouest de San Antonio. Il a été abattu par les forces de l'ordre. Le gouverneur du Texas Gregg Abbott a assuré que le tueur avait agi "en toute connaissance de cause et d'une façon atroce et insensée".

L'adolescent aurait tout d'abord tiré sur sa grand-mère, qui a été admise à l'hôpital dans un état critique, avant de se rendre en voiture au sein de cette école. Les premiers éléments de l'enquête n'ont pas pu, pour le moment, déterminer le mobile de cette terrible attaque, mais ont pu assurer que Salvador Ramos avait agi seul. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont pu montrer l'évacuation en urgence des enfants âgés de moins de dix ans.

Cette fusillade a immédiatement fait ressurgir le débat autour du port d'arme. Le président Joe Biden a ainsi fait une déclaration en direct de la Maison Blanche en assurant vouloir "affronter le lobby des armes. Je suis écœuré et fatigué. Ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d'impact sur ce carnage". Il a par ailleurs appelé les États-Unis à "prier" pour toutes les familles endeuillées. La vice-présidente américaine s'est elle emportée : "Trop, c'est trop ! Nos cœurs continuent d’être brisés, nous devons trouver le courage d’agir". Cette fusillade est la cinquième la plus meurtrière des États-Unis.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info