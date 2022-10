Fusillade au Texas : les policiers du district scolaire suspendus

Le 24 mai dernier, les États-Unis devaient faire face à une terrible tragédie. Ce jour-là, un lycéen de 18 ans pénétrait dans une école d'Uvalde au Texas et tuait 19 écoliers et deux enseignantes. L’enquête qui a suivi avait notamment démontré la lenteur et les manquements des forces de l’ordre présentes sur place. Des vidéos de surveillances avaient démontré que la police avait attendu plus d’une heure à l’extérieur des classes où le tueur continuait de condamner des jeunes enfants.

Ce vendredi 7 octobre, le conseil chargé d’assurer la sécurité dans les écoles publiques de la ville d’Uvalde a donc annoncé dans un communiqué, la suspension de l’ensemble des policiers sous sa supervision "pour une période indéfinie". Le chef de la police de ce district, Pete Arredondo, avait lui déjà été limogé durant le mois d’août.

Il est aussi précisé qu’il a été demandé "au département de la sécurité publique du Texas de fournir des agents supplémentaires" pour assurer la sécurité des établissements durant cette suspension. L’enquête approfondie sur le fonctionnement des forces de police lors de cette attaque est par ailleurs toujours en cours.

