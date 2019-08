Fusillade au Texas : ce que l'on sait du tireur

publié le 04/08/2019 à 10:42

Une fusillade a endeuillé la commune d'El Paso, samedi 3 août. 20 personnes sont décédées et 26 autres, âgées de 2 à 82 ans, ont été blessées. Les tirs sont survenus aux abords d'un hypermarché Walmart prisé de la communauté hispanique. Aux États-Unis, c'est la 250e fusillade qui a fait plus de quatre morts, depuis le début de l'année selon un décompte de l'ONG Gun violence archives.

La police a arrêté et placé en garde à vue un homme blanc de 21 ans et enquête sur un possible motif "haineux", c'est-à-dire fondé sur les origines de ses victimes. Un manifeste, qui circulait sur 8chan, un site utilisé par de nombreux suprémacistes blancs, une heure et demie avant la fusillade, aurait été posté par l'assaillant.

Le texte dénonce une "invasion hispanique du Texas" et fait référence à la tuerie commise par un suprémaciste blanc à Christchurch, qui a provoqué la mort de 51 personnes le 15 mars dernier en Nouvelle-Zélande. "Ce manifeste transpire le racisme, l'intolérance et la division", a commenté de son côté Veronica Escobar, originaire d'El Paso, élue du Texas au Congrès américain. "Historiquement, El Paso est une communauté très sûre. Nous sommes en sécurité depuis des décennies et nous continuerons à l'être".

Un individu décrit comme solitaire

Selon le Los Angeles Times, un compte Twitter appartenant à l'individu a été fermé samedi soir. Les tweets faisaient l'éloge du président Donald Trump et en particulier de ses efforts pour construire un mur-frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Toujours d'après certains médias américains, le tireur pourrait être Patrick Crusius, originaire d'Allen, près de Dallas, à neuf heures en voiture d'El Paso où s'est produit le drame. En 2017, il a commencé un cursus au Collin Collège à McKinsey dans le Texas, d'après l'université citée par le Los Angeles Times.

Patrick Crusius est décrit par Leigh Ann Locascio, une ancienne voisine, comme quelqu'un d'extrêmement solitaire qui s'est toujours assis seul dans le bus scolaire. Il dénigrait ses camarades qui faisaient du sport et jouaient dans des groupes de musique.

Les enfants de cette voisine, qui allaient dans la même école, n'intéressaient pas Patrick Crusius, qui aimait les animaux, notamment les serpents. "Il ne parlait à personne. Personne ne le connaissait vraiment", explique au journal de Los Angeles le jeune voisin.

Sur une capture d'écran de caméra de surveillance, on voit le tireur entrer dans l'hypermarché armé d'un fusil, les oreilles couvertes d'un casque anti-bruit. Le magasin venait de mettre en vente des fournitures scolaires avant la rentrée. Depuis le parking du Walmart, Vanessa Saenz, une femme de 37 ans interrogée par Fox News, dit avoir vu "un homme avec un t-shirt noir et un pantalon de camouflage qui portait ce qui m'a semblé être un fusil. Il visait les gens et tirait directement sur eux". Selon plusieurs médias, le tireur se serait rendu à la police après le massacre.