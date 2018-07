publié le 28/07/2018 à 21:01

Imprimer en 3D des armes de poing en plastique, faciles à dissimuler et quasiment impossible à contrôler, ce sera bientôt possible aux États-Unis. Après des années de batailles devant les tribunaux, le gouvernement américain a finalement conclu un accord à l'amiable avec Cody Wilson, un militant du port d'arme qui exigeait que la fabrication d'armes chez soi soit possible, au nom du deuxième amendement de la Constitution.



L'accord a été conclu le 29 juin dernier entre le Département d'État et le groupe de Cody Wilson, Defense Distributed. Son existence est resté secrète jusqu'à ce que des militants pour un renforcement de la réglementation sur les armes, exigent sa publication fin juillet.



Il autorise "tout résident des États-Unis (...) à avoir accès, discuter, utiliser, reproduire ou bénéficier des informations techniques" mises à la disposition du public sur le site de Defense Distributed. Le programme pourra être téléchargé sur le site de l'entreprise dès le 1er août, et utilisé sur n'importe quelle imprimante 3D pour quelques centaines de dollars.

Des armes quasiment indétectables

Ces armes, qui pourront donc être imprimées pour une somme modique, échapperont au contrôle des autorités car elles n'ont pas de numéro de série, et seront difficilement détectables.



L'accord inquiète des élus américains : cinq sénateurs démocrates l'ont qualifié de "stupéfiant". Dans une lettre ouverte, ils ont exigé que le gouvernement justifie sa décision avec des explications écrites.



"La décision de l'administration Trump ne fera qu'aggraver l'épidémie de violence armée aux États-Unis", ont renchéri jeudi 42 élus démocrates de la Chambre des représentants. "Nous ne devrions pas devoir attendre que quelqu'un tue une personne dans les bureaux de la Chambre des représentants après avoir franchi un contrôle de sécurité avec une arme en plastique imprimée en 3D pour faire quelque chose pour arrêter ceci", concluent-ils.