publié le 21/06/2019 à 19:05

Une vaste opération coordonnée par Interpol et Europol visant le trafic de boissons et d'aliments potentiellement dangereux a permis l'arrestation de 672 personnes et la saisie de 117 millions de dollars de marchandises entre décembre 2018 et avril 2018, indique l'Organisation internationale de police criminelle ce vendredi 21 juin.

Comme le précise Ouest France, cette opération a nécessité l'implication des polices de 78 pays, et a permis de retirer des rayons de magasins et des étals de marchés une quantité colossale de denrées et de produits pouvant présenter des risques pour la santé des consommateurs.

Des boissons aux compositions dangereuses, de la viande conservée dans des conditions sanitaires illégales et des dates de péremption falsifiées, au total, 16.000 tonnes d'aliments et 33 millions de litres de boissons ont été retirés du marché.



Une substance dangereuse retrouvée dans des boissons

Parmi les trouvailles les plus à risque de cette prise, près de 14.000 litres de boissons non-alcoolisées saisies au Zimbawe. Les bouteilles contenaient une substance que l'on trouve dans les médicaments contre les troubles de l'érection.

De nombreux produits de contrebande ont également été interceptés, dont 4.200 litres d'alcool frelatés en Russie, de la vodka clandestine et du faux miel érythréen produit en réseau. Des articles vendus comme bio et ne répondant pas aux standards en vigueur constituent une part de la saisie.

Des produits frelatés aux quatre coins du globe

Outre l'alimentation, l'opération a permis de mettre la main sur une variété de produits du quotidien tels que des produits d'hygiène comme du savon, du dentifrice, des cosmétiques, des vêtements, des montres, des lunettes de soleil mais également des médicaments et du matériel médical.



Le chef du Centre européen pour le crime organisé au sein d'Europol Jari Liukku, a déclaré que le volume de cette saisie était représentatif des moyens déployés par les criminels pour faire du profit, "les fraudes alimentaires concernent toutes sortes de produits dans toutes les régions du globe", a-t-il ajouté.