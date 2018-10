publié le 18/10/2018 à 03:30

"Monsieur le président, je suis la sœur de Tiphaine Véron, disparue au Japon". C'est ce qu'a lancé Sibylle Véron ce mercredi 17 octobre au matin au président Emmanuel Macron et au Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les deux dirigeants étaient alors sur le perron de l'Élysée après s'être exprimé face à la presse.



France Bleu Poitou rapporte que Sibylle Véron a décidé d'interpeller directement les deux chefs d'État alors que sa sœur a disparu le 29 juillet dernier alors qu'elle était en vacances au nord-est du Japon. Emmanuel Macron a assuré à la jeune femme que le sujet allait être évoqué "mais dans un cadre approprié" car il traitait "les sujets en profondeur". Le chef de l'État a également assuré que "l'équipe diplomatique allait prendre en charge" la jeune femme loin de la presse.

Une promesse tenue puisque Sibylle Véron a été invitée à entrer à l'Élysée par des membres de l'équipe diplomatique. "J'ai été reçue par Emmanuel Macron et Shinzo Abe quelques minutes. Ils ont vraiment pris le temps de m'écouter et d'essayer de comprendre ce qu'il se passait", a confié Sibylle Véron à France Bleu. "Tous les deux vont s'assurer qu'une coopération peut être mise en place. C'est un énorme espoir. J'espère que ce ne sont pas des paroles en l'air, je ne pense pas", a déclaré la sœur de Tiphaine.

Pour rappel, Tiphaine Véron, Poitevine de 36 ans, est portée disparue depuis deux mois et demi au Japon. La jeune femme, épileptique, n'a plus donné signe de vie depuis le 29 juillet après qu'elle a quitté son hôtel de Nikko, au nord-est du Japon, pour se balader. Malgré la mobilisation de sa famille qui s'est rendue sur place, on est toujours sans aucune nouvelle de la jeune femme. Les lieux où elle aurait pu se rendre ont été quadrillés : chiens, hélicoptère, drone ont été mobilisés, sans résultat. Le parquet de Poitiers a ouvert le 18 septembre dernier une information judiciaire pour enlèvement et séquestration.